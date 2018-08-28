Россия не видит заинтересованности США в диалоге, заявил Рябков

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Администрация Трампа занимает сдержанную позицию по скорому фиксированию договоренностей с Россией по стратегической стабильности, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы знаем, что администрация Трампа занимает сдержанную позицию в вопросе скорой фиксации каких-то общих пониманий в этой сфере. Уже скоро будет два года, как она находится у власти, но кроме, по сути дела, единственной встречи в межведомственном формате, состоявшейся в сентябре 2017 года, мы так и не провели углубленный обмен мнениями на этот счет",- сказал Рябков журналистам.

"И пока, должен вам сказать, нет подтверждения у нас, что в Вашингтоне готовы к продолжению такого диалога",- подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.