Силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (229)

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

ДОНЕЦК, 28 авг — РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам во вторник представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК заявили об одном нарушении режима прекращения огня.

"Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило четыре раза", — сказал представитель ведомства.

В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории ДНР 18 мин калибром 120 миллиметров, при обстрелах также использовалось стрелковое оружие и гранатометы различного типа.