Министр экологии Франции объявил об уходе из правительства

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Министр экологии Франции Николя Юло объявил об уходе из правительства, объяснив свое решение неудовлетворенностью выполнением экологической программы.

"Впервые в своей жизни я принимаю самое сложное в моей жизни решение… Я принимаю решение уйти из правительства", — заявил министр в эфире радиостанции France Inter.

По словам Юло, он чувствует себя "совершенно одиноким" в правительстве в попытках осуществить экологические цели. "Я не хочу больше врать. Я не хочу больше создавать иллюзию, что мое присутствие в правительстве означает, что мы выполняем эти цели", — заключил министр.

Юло также отметил, что не сообщал президенту Франции Эммануэлю Макрону или премьер-министру страны Эдуару Филиппу о своем решении. "Нет (не сообщал). Я знаю, что все это не по протоколу. Если бы я уведомил их, они, возможно, меня бы переубедили. Но это только мое решение", — отметил министр.