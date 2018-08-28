Журналист рассказал о выхватившем у него микрофон Порошенко

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В соцсети Facebook появилось видео, где президент Украины Петр Порошенко грубо реагирует на вопросы представителя СМИ. Автором ролика является журналист Иван Казора.
В ответ на слова Казоры Порошенко резко схватил микрофон, закрыл его, чтобы не было слышно, что он говорит, после чего охрана оттеснила журналиста.
"А сказал он следующее: "Ты выйдешь, я тебе расскажу", — уточнил Казора. Он также сообщил, что глава администрации Николаевской области повел себя как "верный вассал" президента — оттолкнул Казору, "как будто не губернатор вовсе, а обычный охранник".
"А мы еще чего-то хотим от местных депутатов, чиновников, полицейских", — заключил журналист.
Эмоциональная реакция
Кандидат исторических наук, политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления – филиал РАНХиГС при Президенте РФ Сергей Козлов объяснил поведение Порошенко тем, что он находится в тяжелом положении: популярность очень низкая, в предвыборных рейтингах он не входит в первую тройку, нарастают экономические проблемы, консолидируются политические противники, внешнеполитическая поддержка украинских властей со стороны Европы и США падает.
Неправильный вопрос
В свою очередь, Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с RT объяснил произошедшее протоколом пресс-службы президента. По его словам, к Порошенко давно допускают только "разрешенных" журналистов с "правильными вопросами".
"Как я понимаю, попался человек, которого не приглашали. <…> Он (Порошенко. – Прим. ред.) считает себя мессией, который спас Украину. Когда какой-то журналист задаёт живому богу неправильные вопросы, конечно, он обижается", — отметил эксперт.
При этом Охрименко добавил, что случившееся вряд ли повлияет на имидж украинского президента:
"Толпу это не интересует: даже когда им конкретно показывают, что здесь он наврал, а здесь обещал и не сделал. Порошенко сел на конёк антироссийской истерики. Он повторяет: не изберёте меня — Россия нападёт, изберёте меня — мы вступим в ЕС и НАТО".