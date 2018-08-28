Журналист рассказал о выхватившем у него микрофон Порошенко

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В соцсети Facebook появилось видео, где президент Украины Петр Порошенко грубо реагирует на вопросы представителя СМИ. Автором ролика является журналист Иван Казора.

Казора хотел выяснить, когда украинский лидер исполнит свои предвыборные обещания. Так, Порошенко обещал выделить деньги из личного благотворительного фонда на реконструкцию Соборной площади Николаева, взыскать из государственного бюджета до пятнадцати миллионов гривен на ремонт Центрального стадиона Николаева, а также решить вопрос с ремонтом трасс государственного значения, которые проходят через этот город.

В ответ на слова Казоры Порошенко резко схватил микрофон, закрыл его, чтобы не было слышно, что он говорит, после чего охрана оттеснила журналиста.

"А сказал он следующее: "Ты выйдешь, я тебе расскажу", — уточнил Казора. Он также сообщил, что глава администрации Николаевской области повел себя как "верный вассал" президента — оттолкнул Казору, "как будто не губернатор вовсе, а обычный охранник".

"А мы еще чего-то хотим от местных депутатов, чиновников, полицейских", — заключил журналист.

Эмоциональная реакция

Кандидат исторических наук, политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления – филиал РАНХиГС при Президенте РФ Сергей Козлов объяснил поведение Порошенко тем, что он находится в тяжелом положении: популярность очень низкая, в предвыборных рейтингах он не входит в первую тройку, нарастают экономические проблемы, консолидируются политические противники, внешнеполитическая поддержка украинских властей со стороны Европы и США падает.

Неправильный вопрос

"Это был инцидент, связанный с эмоциональной реакцией. Думаю, он не ожидал, что это будет каким-то образом задокументировано. <…> Поэтому, видимо, случаются такие эмоциональные нервные срывы, когда он вымещает свое раздражение на случайных людях", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

В свою очередь, Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с RT объяснил произошедшее протоколом пресс-службы президента. По его словам, к Порошенко давно допускают только "разрешенных" журналистов с "правильными вопросами".

"Как я понимаю, попался человек, которого не приглашали. <…> Он (Порошенко. – Прим. ред.) считает себя мессией, который спас Украину. Когда какой-то журналист задаёт живому богу неправильные вопросы, конечно, он обижается", — отметил эксперт.

При этом Охрименко добавил, что случившееся вряд ли повлияет на имидж украинского президента:

"Толпу это не интересует: даже когда им конкретно показывают, что здесь он наврал, а здесь обещал и не сделал. Порошенко сел на конёк антироссийской истерики. Он повторяет: не изберёте меня — Россия нападёт, изберёте меня — мы вступим в ЕС и НАТО".