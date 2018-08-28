Климкин заявил, что глава МИД Канады отменила визит на Украину

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во вторник подтвердил, что глава МИД Канады Христя Фриланд отменила свой визит на Украину из-за срочных переговоров.

Ранее в понедельник пресс-служба украинского МИД сообщала, что Фриланд 27-29 августа находится с рабочим визитом на Украине, запланирована ее встреча с Климкиным. Уточнялось, что целью визита Фриланд является поддержка украинско-канадского политического диалога. Позднее агентство Франс Пресс со ссылкой на посольство Канады в Киеве сообщило, что Фриланд отменила визит на Украину для проведения в Вашингтоне переговоров по торговой сделке между США и Мексикой.

"Реально жаль, что Фриланд перенесла свой визит из-за необходимости срочных переговоров. Удачи Фриланд и до встречи в ближайшее время", — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

В понедельник президент США Дональд Трамп объявил, что с Мексикой были достигнуты договоренности о заключении нового торгового соглашения вместо действующего трехстороннего соглашения США, Мексики и Канады о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Он добавил, что пока не решено, присоединится ли к этому соглашению Канада или же с ней будут вестись переговоры по заключению отдельного договора.