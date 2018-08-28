В ЛНР третьи сутки сохраняется режим тишины, сообщили в республике

ЛУГАНСК, 28 авг — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики третьи сутки не фиксирует обстрелов со стороны украинских силовиков территории ЛНР, заявили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

В понедельник в ЛНР заявили, что за два дня не было зафиксировано нарушений режима прекращения огня. Ранее Контактная группа согласовала "хлебное" перемирие с 1 июля. Это уже третья попытка прекратить огонь с начала года.

"За прошедшие сутки обстрелов со стороны украинских силовиков не зафиксировано. Режим прекращения огня соблюдался", — сказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.