В Сеуле заявили о растущей необходимости проведения саммита с Пхеньяном

ТОКИО, 28 авг — РИА Новости. Необходимость проведения встречи на высшем уровне между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном еще более возросла в связи с напряженностью в отношениях между Пхеньяном и Вашингтоном, заявил на пресс-конференции в Сеуле спикер администрации президента Ким Ый Гём.

"Как я уже говорил ранее, необходимость в проведении саммита Юга и Севера Кореи стала еще больше в связи с противостоянием между Соединенными Штатами и Северной Кореей", — сказал представитель администрации, слова которого приводит агентство Ренхап.

Он подчеркнул также, что отмена визита Майка Помпео в Северную Корею не окажет влияния на планы провести встречу Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына в сентябре, как это и планировалось ранее.

Как сообщалось ранее, встреча лидеров может состояться в Пхеньяне в середине сентября. Это будет уже третий саммит в этом году.