МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Петербургское "Агентство интернет-исследований" оспаривает в американских судах обвинения со стороны США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью словацкой газете "Правда".

"Агентство интернет-исследований" обвиняют в попытке повлиять на выборы в США путем размещения информации в социальных сетях и организации протестных акций.

"Что касается упомянутого вами петербургского "Агентства интернет-исследований", то оно оспаривает в американских судах обвинения, выдвинутые в начале года против предпринимателя Евгения Пригожина и его сотрудников", — заявил Лавров, отвечая на просьбу прокомментировать обвинения.

Он отметил, что предположение о том, что "ресторатор из России, размещая какие-то посты в социальных сетях, может повлиять на выборы" в США, "выставляет на посмешище всю политическую систему США" и представляет демократию в этой стране в виде "карточного домика".

Лавров указал, что 20 лет назад Россия инициировала обсуждение проблематики информационной безопасности под эгидой ООН и в данный момент призывает мировое сообщество принять резолюцию на предстоящей сессии ГА ООН, содержащую правила поведения стран в информационном пространстве.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер ранее предъявил 13 россиянам и трем компаниям из России обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество". Из физических лиц в обвинительное заключение был включен в том числе Евгений Пригожин — глава ООО "Конкорд менеджмент и консалтинг".

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".