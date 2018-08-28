Лавров напомнил, что США все еще не ликвидировали свое химическое оружие

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Требования убедить США в том, что Россия не применяет химоружие, несерьезны — Москва, в отличие от Вашингтона, ликвидировала свой химический арсенал, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Министр напомнил, что США ранее объявили о новых антироссийских мерах под предлогом якобы причастности РФ к "делу Скрипалей". По его словам, Москве сходу стали угрожать дальнейшим наращиванием давления, если Россия не убедит США в том, что больше не применяет химическое и биологическое оружие.

"Такие требования сложно воспринимать всерьез. Они выглядят особенно странно, если учитывать, что мы, в отличие от США, свой химический арсенал полностью ликвидировали. И это подтвердила ОЗХО", — заявил Лавров в интервью словацкой газете "Правда".

Последний килограмм боевых отравляющих веществ из имевшихся в стране запасов был уничтожен 27 сентября 2017 года. Таким образом, реализуемая с 1996 года федеральная целевая программа была завершена раньше установленного срока, и Россия на 100% исполнила свои обязательства по Конвенции о запрещении химоружия, ликвидировав порядка 40 тысяч тонн отравляющих веществ.

Конвенция о запрещении химического оружия (КЗХО, 1993, действует с 1997 года) предполагает ликвидацию существующего химического оружия (наибольшие запасы были у России) и запрещает его производство впредь. Конвенция объединяет все страны мира, кроме шести африканских и азиатских государств (из близких к Европе это Египет и Израиль). За исполнением договора следит Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Очередные санкции США против России вступили в силу в 27 августа по вашингтонскому времени (7.00 мск). Основанием для их введения стали обвинения в адрес России в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия эти обвинения отрицает и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию и к пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон в марте обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.