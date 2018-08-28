Лавров поблагодарил Словакию за уважение к захоронениям советских воинов

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров поблагодарил руководство Словакии за бережное отношение к захоронениям советских воинов на территории страны.

"Искренне признательны словацкому руководству, местным властям, гражданам за бережное отношение к памяти советских воинов, отдавших жизнь за освобождение вашей страны, всей Европы от ужасов "коричневой чумы", за заботу о российских воинских захоронениях и мемориалах на территории Словакии", — заявил он в интервью словацкой газете " Правда ".

По словам министра, история совместной борьбы с нацизмом и культурная близость объединяют народы двух стран.

В 2018 году отмечается 25-летие установления дипломатических отношений между Москвой и Братиславой.