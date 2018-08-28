Лавров назвал опасность негативной динамики отношений России и США

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Негативная динамика отношений между США и Россией вредит обеим странам и создает риски для международной безопасности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью словацкой газете "Правда".

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что было бы наивно полагать, что после встречи в Хельсинки президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа между Москвой и Вашингтоном сразу установится полное доверие.

"Также очевидно, что негативная динамика отношений вредит обеим странам, создает дополнительные серьезные риски для всей архитектуры международной безопасности", — заявил Лавров.

В Хельсинки 16 июля состоялись первые полномасштабные переговоры президентов РФ и США. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.