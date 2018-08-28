В Японии из-за жары за неделю погибли два человека

ТОКИО, 28 авг — РИА Новости. За неделю с 20 по 26 августа в Японии от теплового удара скончались два человека, 5890 человек были направлены в больницы, сообщило во вторник Главное пожарное управление Японии, в ведении которого находится служба скорой помощи.
С конца июня почти на всей территории Японии установилась жаркая погода. Этим летом были зафиксированы тепловые рекорды во многих регионах страны. Самой высокой стала температура 41,1 градуса, которая была зафиксирована в городе Кумагая в префектуре Сайтама в конце июля.
По прогнозам синоптиков, жаркая погода продержится до начала-середины сентября.