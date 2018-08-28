Япония по-прежнему видит ядерную и ракетную угрозы от КНДР

ТОКИО, 28 авг — РИА Новости. Япония по-прежнему считает ядерные и ракетные вооружения КНДР угрозой для своей безопасности, говорится в опубликованной во вторник в Токио "Белой книге" по обороне за 2018 год.
По оценкам японского военного ведомства, Пхеньяну удалось добиться миниатюризации ядерных боеголовок для того, чтобы оснастить ими свои баллистические ракеты.
Как отмечается в "Белой книге", цель КНДР состоит в том, чтобы повысить техническую надежность баллистических ракет дальнего радиуса действия, повысить точность и оперативные возможности массированных ударов, поднять способность внезапных атак и разнообразить виды ракетных пусков.