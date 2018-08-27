Экс-послу Украины в США грозит лишение прав за вождение в пьяном виде

КИЕВ, 27 авг – РИА Новости. Полиция просит суд оштрафовать бывшего посла Украины в США Александра Моцика на 10 тысяч гривен (около 360 долларов) и лишить его водительских прав на год за езду в нетрезвом виде, передает в понедельник агентство "Украинские новости" со ссылкой на патрульную полицию.

Ранее киевский ресурс "Информатор" сообщил, что сотрудники патрульной полиции в Киеве остановили автомобиль Ford, за рулем которого находился бывший посол Украины в США Александр Моцик с признаками алкогольного опьянения, он отказался проходить тест на алкоголь или проехать на медицинское освидетельствование. По данным ресурса, в отношении Моцика был составлен административный протокол по статье "управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения"

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере 600 необлагаемых минимумов доходов граждан (10200 гривен (около 360 долларов) с лишением права управления транспортными средствами на срок один год", — говорится в сообщении агентства.

В сообщении говорится, что протокол направлен в суд.