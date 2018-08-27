БРЮССЕЛЬ, 27 авг — РИА Новости. Полиция Нидерландов задержала в понедельник двух подозреваемых в убийстве полицейского в городе Спа на юго-западе Бельгии, они взяты под стражу, решается вопрос об их выдаче бельгийским правоохранительным органам, сообщила бельгийская окружная прокуратура.
Прокуратура объявила в розыск двух подозреваемых и двух свидетелей убийства стража порядка, а также орудия преступления. Двое разыскиваемых свидетелей убийства в понедельник явились в полицию.
"Оба лица, сопровождавшие подозреваемого на момент совершения преступления, идентифицированы и задержаны в Нидерландах. Они взяты под стражу, в настоящее время с Нидерландами осуществляется процедура взаимной правовой помощи", — говорится в коммюнике, распространенном прокурором Вервье Ванессой Клерен.