БРЮССЕЛЬ, 27 авг — РИА Новости. Полиция Нидерландов задержала в понедельник двух подозреваемых в убийстве полицейского в городе Спа на юго-западе Бельгии, они взяты под стражу, решается вопрос об их выдаче бельгийским правоохранительным органам, сообщила бельгийская окружная прокуратура.

Тридцативосьмилетний офицер дорожной полиции и отец троих детей Амори Делре был застрелен в ночь на воскресенье в Спа в тот момент, когда он остановил такси для проверки документов у находившихся в нем пассажиров. В воскресенье полиция задержала одного из подозреваемых в убийстве стража порядка – тяжело раненного 30-летнего гражданина Нидерландов. В момент преступления в автомобиле находились двое его соотечественников и еще два других пассажира, также иностранца. Они ехали в такси еще до того, как его водитель по дороге подсадил троих других пассажиров, один из которых смертельно ранил полицейского. Следователи уже провели первичный допрос таксиста в качестве свидетеля, а также задержанного подозреваемого.

Прокуратура объявила в розыск двух подозреваемых и двух свидетелей убийства стража порядка, а также орудия преступления. Двое разыскиваемых свидетелей убийства в понедельник явились в полицию.

"Оба лица, сопровождавшие подозреваемого на момент совершения преступления, идентифицированы и задержаны в Нидерландах. Они взяты под стражу, в настоящее время с Нидерландами осуществляется процедура взаимной правовой помощи", — говорится в коммюнике, распространенном прокурором Вервье Ванессой Клерен.