В Латвии опасаются конфликта между Европой и США из-за "Северного потока-2"

МОСКВА, 27 авг — РИА новости. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич выразил опасение, что проект газопровода "Северный поток — 2" может стать причиной ухудшения трансатлантических отношений.

С таким заявлением он выступил на конференции в рамках дискуссии, проходившей в Ставангере и организованной Мюнхенской конференцией по безопасности и Фондом разработки шельфовой зоны северных морей.

"В ходе конференции министр выразил обеспокоенность проектом "Северный поток — 2", который угрожает увеличить зависимость от одного доминирующего поставщика и маршрута доставки, что противоречит принципам Энергетического союза", — отмечается в сообщении пресс-службы латвийского внешнеполитического ведомства.

По словам политика, единственный вариант разрешения подобной проблемы на уровне Евросоюза — "поддержка диверсификации источников энергоснабжения и развитие внутреннего энергорынка".

"Энергетика — это не только вопрос европейской безопасности, но и вопрос трансатлантических отношений. "Северный поток — 2" может стать одной из точек столкновения в трансатлантических отношениях", — говорится в сообщении.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что строительство газопровода является исключительно экономическим проектом и не ставит перед собой политических целей. Президент Владимир Путин также отмечал, что "Северный поток — 2" необходим европейским государствам, поскольку потребление голубого топлива в странах ЕС возрастает, а собственные запасы энергоресурса снижаются.

США против "Северного потока — 2"

Американские власти неоднократно подчеркивали, что выступают против "Северного потока — 2", и грозили санкциями компаниям, участвующим в реализации проекта. Во время переговоров в Хельсинки Дональд Трамп заявил Путину, что США намерены составить проекту конкуренцию путем поставок сжиженного природного газа в Европу.

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку через Балтийское море двух ниток газопровода. Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании до Германии. Сейчас оператору газопровода осталось получить разрешение на строительство только от Дании.