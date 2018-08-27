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Митинги оппозиции связаны с предстоящими выборами, считает премьер Молдавии

Сюжет:
Протесты в Кишиневе (12)
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© Sputnik / Мирослав РотарьПерейти в фотобанкУчастники акции протеста в Кишиневе. Архивное фотоУчастники акции протеста в Кишиневе. Архивное фото
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 27 авг — РИА Новости. Спикер парламента Молдавии Андриан Канду и премьер Павел Филип считают, что акции протестов оппозиции, прошедшие в Кишиневе, нужны для привлечения внимания перед парламентскими выборами.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Кишиневе. 26 августа 2018
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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"Это были не протесты, а акции, организованные политическими партиями и их сторонниками, чтобы привлечь внимание, особенно, если учесть, что скоро начнется избирательная кампания перед парламентскими выборами (запланированы на 24 февраля 2019 года. — Прим. ред.). Протестовать — это демократично, мы это принимаем, но не в тех случаях, когда пытаются дестабилизировать обстановку", — заявил в понедельник журналистам Канду.

Премьер-министр Молдавии заявил, что в последние дни в столице не было ни одного протеста. "Мне очень жаль, что эти предвыборные манифестации начались раньше времени и задолго до парламентских выборов. Хочу поблагодарить всех, кто выполнил свой долг, речь идет о силовых структурах, которые в сложной ситуации смогли противостоять провокаторам без использования спецсредств", — заявил Филип. По его словам, каждый день подобных манифестаций обходится бюджету республики в три миллиона леев (около 180 тысяч долларов. — Прим. ред.).

Организаторами акции протеста в Кишиневе выступили партия "Платформа "Достоинство и Правда" (PDA), партия "Действие и солидарность" (PAS) и Либерально-демократическая партия Молдовы (ЛДПМ). Накануне в митинге приняли участие более 6,5 тысячи человек, часть из них осталась ночевать в центре Кишинева. В резолюции, принятой в воскресенье, протестующие высказали основные требования: отставка премьера Павла Филипа, признание выборов мэра Кишинева, аннулирование закона о налоговой амнистии, прекращение политического признания оппозиции, продолжение расследования кражи миллиарда евро из банков страны и привлечение к ответственности всех виновных.

Сторонники Андрея Нэстасе на митинге против решения суда, не признавшего итоги голосования. 26 июня 2018
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Утром в понедельник протестующие были разогнаны сотрудниками полиции. Они были оттеснены кордонами от площади Великого национального собрания и памятника Штефана чел Маре, где проходили церемония возложения цветов официальными лицами и парад национальных костюмов. Протестующие освистали и политиков, и взрослых с детьми, которые прошли в рядах парада. После завершения официальных мероприятий участников протеста пустили к монументу, где они смогли сами оставить цветы.

Досрочные выборы мэра в столице Молдавии проходили в два этапа, второй тур состоялся 3 июня. По данным ЦИК, победителем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и Правда" Андрей Нэстасе, набравший 52,57% голосов. Высшая судебная палата 25 июня окончательно признала выборы недействительными из-за агитации в день выборов, а Центральная избирательная комиссия 29 июня аннулировала результаты голосования. В ответ на это оппозиция создала "Комитет национального сопротивления" и пообещала устраивать протесты до тех пор, пока не будут выполнены требования народа. Ранее сторонники Нэстасе заявляли, что намерены продолжать акции протеста до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Внутриполитическая ситуация в Молдавии уже привела к тому, что Европарламент решил приостановить все запланированные выплаты в рамках макрофинансовой помощи республике.

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