В Днепре задержали семь человек, подозреваемых в "телефонном терроризме"

КИЕВ, 27 авг – РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали семь человек, которых подозревают в совершении ложных звонков о "минировании" объектов в разных регионах Украины, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Сотрудники Службы безопасности Украины задержали семь человек, которые осуществили заведомо ложные сообщения с угрозами террористического характера в разных регионах Украины", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что "минеры" задержаны в Днепре (бывший Днепропетровск), Хмельницком и в Николаевской области.

"В преддверии празднования Дня независимости Украины активизировались "минеры" и в Одесской области", — говорится в сообщении пресс-службы. По данным ведомства, подозреваемые сообщили о заложенной взрывчатке в центре Одессы, в гараже на территории школы, на железнодорожном вокзале, а также в райотделе полиции.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности", санкция статьи предусматривает от двух до шести лет лишения свободы, добавили в ведомстве.