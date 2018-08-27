В Бельгии два свидетеля убийства полицейского явились в полицию

БРЮССЕЛЬ, 27 авг — РИА Новости. Два разыскиваемых свидетеля убийства полицейского в бельгийском городе Спа явились в полицию, сообщила в понедельник пресс-служба федеральной полиции.

Как сообщалось ранее, следователи объявили в розыск двух подозреваемых и двух свидетелей убийства стража порядка, а также орудия преступления.

Тридцативосьмилетний офицер дорожной полиции и отец трёх детей Амори Делре был застрелен в ночь на воскресенье в Спа в тот момент, когда он остановил такси для проверки документов у находившихся в нем пассажиров. В воскресенье полиция задержала одного из подозреваемых в убийстве стража порядка – тяжело раненного 30-летнего гражданина Нидерландов. В момент преступления в автомобиле находились двое его соотечественников и еще два других пассажира, также иностранца. Они ехали в такси еще до того, как его водитель по дороге подсадил трёх других пассажиров, один из которых смертельно ранил полицейского. Следователи уже провели первичный допрос таксиста в качестве свидетеля, а также задержанного подозреваемого.

"Два свидетеля убийства полицейского в Спа 26 августа явились в полицию", — сообщила в Twitter пресс-служба федеральной полиции. Других подробностей не приводится.

В воскресенье на месте преступления побывали король бельгийцев Филипп и министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон.