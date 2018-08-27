Пятерым фигурантам "дела Белта" ограничили выезд из Белоруссии

МИНСК, 27 авг – РИА Новости. Пятерым белорусским журналистам, проходящим по делу о несанкционированном доступе к платной подписке государственного информационного агентства Белта, временно ограничили выезд из Белоруссии, сообщила в понедельник Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Следственный комитет Белоруссии сообщил 7 августа о возбуждении уголовного дела в связи с неправомерным доступом в 2017–2018 годах к компьютерной информации, собственником которой является Белта. Позднее были проведены обыски в ряде частных и государственных компаний, в том числе в офисе крупнейшего белорусского портала tut.by и негосударственного информагентства БелаПАН. Восемь журналистов задержали и поместили в изолятор, а впоследствии освободили. Обвинения не были предъявлены, журналисты находятся в статусе подозреваемых.

"В понедельник, 27 августа, на допрос в Следственный комитет вызвали журналистов, которые проходят подозреваемыми по делу о несанкционированном доступе к информации агентства Белта. В результате журналистам Павлу Быковскому, Татьяне Коровенковой, Анне Калтыгиной, Галине Уласик и Ирине Левшиной вручили постановления о временном запрете на выезд с территории Белоруссии", — говорится в сообщении на сайте ассоциации.

Быковский, который сотрудничает с русской редакцией Deutsche Welle, в понедельник подтвердил РИА Новости, что в отношении него вынесено постановление о временном ограничении права на выезд из республики. "Не имею права разглашать текст постановления. На все допросы я ходил", — добавил он.