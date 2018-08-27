Замглавы МИД обсудил с коллегой из Китая ситуацию на Корейском полуострове

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов обсудил с китайским коллегой Кун Сюанью перспективы урегулирования на Корейском полуострове, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

Встреча состоялась в Москве в понедельник в рамках регулярного диалога по безопасности в Северо-Восточной Азии, сопредседателями которого являются Моргулов и Кун.

"В ходе консультаций были предметно обсуждены состояние и перспективы урегулирования проблем Корейского полуострова, а также намечены дальнейшие совместные действия в поддержку процесса нормализации обстановки в этом субрегионе через диалог и переговоры между всеми вовлеченными сторонами", — говорится в сообщении.