Представитель ОБСЕ по СМИ следит за ситуацией вокруг ареста Вышинского

ВЕНА, 27 авг – РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир продолжает внимательно следить за развитием ситуации вокруг ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Дезира Дениз Йазыджы.

В пятницу, 24 августа, исполнилось 100 дней, как Вышинский находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают консульских работников РФ, ссылаясь на то, что у Вышинского имеется украинское гражданство. В МИД РФ охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

После ареста журналиста представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве, о чем напомнил Йазыджы.

"По данному вопросу представитель (Дезир) продолжает внимательно следить за развитием ситуации, имеющим отношение к делу", — отметил Йазыджы.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене из-за журналистских публикаций. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал. В июле арест Вышинского был продлен до 8 сентября.