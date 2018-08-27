В немецком Бад-Хомбурге неизвестный распылил газ из баллончика, пишут СМИ

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Неизвестный распылил газовый перцовый баллончик в здании ведомства по делам молодежи города Бад-Хомбург в Германии, в результате пострадали 13 человек, сообщает газета Bild.

Согласно данным полиции, злоумышленник, предположительно, хотел использовать баллончик против сотрудницы ведомства. Ее пока допросить не удалось. Атаковавший скрылся с места происшествия, но очевидцы описали его внешность. Полиция начала поиски.

Пострадавшие были госпитализированы с жалобами на раздражение глаз и дыхательных путей. Отмечается, что мотивы преступника пока неясны, баллончик из-под газа также найден не был. Спасатели и пожарные проветривают здание, в котором произошел инцидент.