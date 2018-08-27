Бывший главком ВМС Украины обвинил Россию в "провоцировании бунтов"

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Россия оказывает экономическое давление на морские порты Мариуполя и Бердянска, чтобы вызвать бунты среди рабочих, заявил бывший командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Сергей Гайдук в эфире телеканала "Еспрессо".

По его мнению, в регионе Азовского моря Россия "реализует стратегию хаоса".

"Мы должны понимать, что в этих портах работают до пяти тысяч человек, которые в случае потери работы могут проводить акции социального характера, то есть могут быть социальные колебания среди населения, и здесь просчет идет в этом направлении", — пояснил Гайдук.

Ситуацию осложняет тот факт, что Мариуполь находится недалеко от Донбасса, добавил военный.

"Только представьте, на востоке от Мариуполя находится "нулевка", где расположена наша приморская группировка, которая ежедневно имеет боевые столкновения с противником, а на западе от Мариуполя и в самом Мариуполе идут бунты населения, потому что они теряют работу, теряют возможность содержать свои семьи и так далее", — отметил он.

"Все с ног на голову"

Директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов считает, что подобные заявления ни на чем не основаны и оторваны от реальности.

Эксперт отметил, что слова бывшего украинского флотоводца переворачивают реальность с ног на голову. Он также напомнил, что именно Украина стала первоисточником конфликта с Россией в акватории Азовского моря. Тогда все началось с захвата украинскими пограничниками российского рыболовецкого судна "Норд", добавил он в эфире радио Sputnik.

"Миф украинской пропаганды"

Попов считает, что социальный коллапс происходит в регионе с 2014 года, когда сотрудники мариупольских предприятий стали массово уезжать на заработки, в том числе и в Россиию.

"Поэтому социальные бунты, которые якобы провоцирует Россия в Азовском регионе, в частности в Мариуполе — это очередной миф украинской пропаганды", — рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что политика киевских властей провоцирует людей на отъезд и способствует развитию демографического кризиса на своей территории.

"Так что можно только посоветовать украинскому руководству более ответственно относиться к своим шагам, думать о последствиях, которые они будут иметь для самих граждан Украины, в том числе в регионе Азовского моря. Ведь любое действие рождает противодействие", — заключил аналитик.