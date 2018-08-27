ЕС ожидает, что Молдавия гарантирует свободу собраний и выражения мнений

БРЮССЕЛЬ, 27 авг – РИА Новости. ЕС ожидает, что власти Молдавии гарантируют соблюдение свободы собраний и выражения мнений, заявил РИА Новости в понедельник чиновник в структурах ЕС, комментируя протесты в республике.

"Оппозиционные движения в Республике Молдова продолжают выражать свое недовольство путем демонстраций, которые начались как реакция на признание недействительными выборов мэра. Основные идеи вчерашней демонстрации касались также недавней налоговой реформы, расследований случаев банковского мошенничества и соблюдения законности и прав человека", — заявил собеседник.

По его словам, "свобода собраний и свобода выражения мнений являются основополагающими элементами демократии". "И мы надеемся, что Молдавия их гарантирует", — добавил чиновник.

Накануне в Кишиневе прошла акция протеста, организованная партиями "Платформа "Достоинство и Правда" (PDA), "Действие и солидарность" (PAS) и Либерально-демократическая партией Молдавии (ЛДПМ). В ней приняли участие более 6,5 тысячи человек, часть из них осталась ночевать в центре Кишинева. Протестующие требовали, в частности, отставки премьера Павла Филипа, признания выборов мэра Кишинева, аннулирования закона о налоговой амнистии.

В понедельник полиция разогнала собравшихся у памятника Штефана чел Маре и на площади Великого национального собрания, где были запланированы мероприятия с участием официальных лиц.

Досрочные выборы мэра в столице Молдавии проходили в два этапа, второй тур состоялся 3 июня. По данным ЦИК, победителем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и Правда" Андрей Нэстасе, набравший 52,57% голосов. Высшая судебная палата 25 июня окончательно признала выборы недействительными из-за агитации в день выборов, а Центральная избирательная комиссия 29 июня аннулировала результаты голосования. В ответ на это оппозиция создала "Комитет национального сопротивления" и пообещала устраивать протесты до тех пор, пока не будут выполнены требования народа.

Ранее сторонники Нэстасе заявляли, что намерены продолжать акции протеста до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Внутриполитическая ситуация в Молдавии уже привела к тому, что Европарламент решил приостановить все запланированные выплаты в рамках макрофинансовой помощи республике.