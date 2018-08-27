КИЕВ, 27 авг – РИА Новости. Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль в понедельник заявила, что Киев не будет разрывать соглашение с Москвой о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Ранее украинский депутат от президентской фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник призвал отменить это соглашение.

"О денонсации соглашения с Россией по Азовскому морю не может быть и речи — это даст возможность РФ заявить о территориальном споре. Для нас это вопрос безопасности, поэтому используем имеющиеся инструменты, чтобы урегулировать этот вопрос", — приводит слова Зеркаль пресс-служба украинского МИД в Twitter.

Киев обвиняет Москву в блокировании заходов судов, которые следуют в порты Украины через Керченский пролив, из-за чего суда простаивают, а их владельцы несут потери. При этом Зеркаль заявляла, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра украинских судов в Азовском море.

Крымское погрануправление ФСБ сообщало, что проверки иностранных морских судов проводятся в соответствии с международным морским правом, замечаний и претензий со стороны судовладельцев не поступало.