В Испании задержали подозреваемого в убийстве двадцатилетней давности

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Полиция Испании задержала подозреваемого в убийстве голландского мальчика в 1998 году после одной из самых масштабных в истории Нидерландов проверок ДНК, сообщила полиция голландской провинции Лимбург, которая занимается расследованием трагедии.

"Подозреваемый в убийстве Ники Верстаппен 55-летний Йос Б. задержан в Испании в воскресенье, во второй половине дня. Он был помещен под стражу и будет экстрадирован в Нидерланды", — говорится в заявлении на сайте полиции.

Одиннадцатилетний голландский мальчик Ники Верстаппен пропал в августе 1998 года из палаточного лагеря в нидерландском городе Брюнсюм провинции Лимбург. Его тело было обнаружено в лесу на следующий день, но убийство Ники оставалось нераскрытым на протяжении 20 лет.

В 2017 году нидерландская полиция начала крупнейшую в истории страны проверку ДНК, обнаруженного на теле ребенка. Правоохранители провели сравнение найденных клеток с 270 тысячами образцов из национальной базы генетических материалов, кроме того, добровольно сдать свою ДНК для проверки согласилось около 14 тысяч человек.

На прошлой неделе нидерландская полиция заявила об установлении главного подозреваемого в убийстве и распространила его фотографии, им оказался 55-летний голландец Йос Брех. Свидетели видели мужчину возле места преступления спустя несколько дней после убийства, однако полиция отпустила Бреха после допроса. В апреле 2018 года члены семьи Бреха обратились в полицию в связи его пропажей, после чего полиция сравнила образцы их ДНК с генетическим материалом из дела об убийстве и обнаружила совпадение.

Как сообщает телерадиокомпания RTL, правоохранителям удалось найти и задержать мужчину при помощи показаний свидетеля. Брех прятался в палатке в лесу близ испанского поселения Кастельтерсоль недалеко от Барселоны. Отмечается, что Брех известен своими навыками выживания в дикой природе.

Родители погибшего мальчика, передает RTL, поблагодарили всех участников расследования. Они выразили надежду, что задержанный будет сотрудничать с полицией, что после двадцати лет ожидания "даст им ответы на их вопросы".