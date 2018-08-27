Немецкая полиция не исключила новых демонстраций против мигрантов в Хемнице

БЕРЛИН, 27 авг — РИА Новости. Полиция немецкого Хемница ожидает новых демонстраций против мигрантов в городе, заявили РИА Новости в понедельник в ведомстве.

"Так оно и есть. Это известная информация", — сказал представитель полиции.

Сотни человек приняли участие в воскресенье вечером в несогласованной демонстрации в центре Хемница, в этой связи был досрочно прекращен городской праздник. В акции приняли участие, в том числе, правые радикалы, они выкрикивали угрозы в адрес мигрантов.

Несогласованные демонстрации в саксонском Хемнице на востоке Германии были вызваны дракой в ночь на воскресенье, в которой погиб 35-летний немец. По неподтвержденным данным, в потасовке участвовали мигранты.

В понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт осудил антимигрантскую акцию, заявив, что "Германия не приемлет самосуда и распространения ненависти".