Силовики минируют участки у населенных пунктов, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (222)

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения. архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения. архивное фото

ЛУГАНСК, 27 авг — РИА Новости. Украинские силовики минируют участки у населенных пунктов близ линии соприкосновения в Донбассе, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Украинские силовики продолжают установку минно-взрывных заграждений вблизи населенных пунктов, в районах дислокации своих подразделений. Так, на данный момент активность в этом направлении проявляют подразделения 14-й бригады в районе населенного пункта Катериновка (под контролем силовиков — ред.)", — заявил он.

По мнению Марочко, такие действия украинских силовиков ставят под угрозу здоровье и безопасность местных жителей.