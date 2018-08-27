В Афганистане прокомментировали сообщения о поставках оружия боевикам ИГ*

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла назвал безосновательными сообщения о поставках "неопознанными" вертолетами вооружений и боеприпасов боевикам террористической группировки ИГ* (запрещена в РФ) на севере страны, сообщает телеканал 1TV.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на полеты "неопознанных" вертолетов на севере Афганистана, доставляющих вооружения и боеприпасы местным боевикам ИГ* и сотрудничающим с группировкой талибам*. Захарова также отметила отсутствие реакции НАТО и властей Афганистана на данные полеты.

Как сообщает телеканал, премьер Афганистана назвал заявления о поставках террористам оружия "безосновательными", подчеркнув, что "афганцы находятся на передовой в борьбе с терроризмом и сами становятся его жертвами".

Абдулла также заявил, что силы безопасности Афганистана следят за активностью ИГ*, в том числе в северных районах страны, а международные партнеры оказывают поддержку афганским силам в борьбе с этой террористической организацией.

Комментируя предстоящую в Москве встречу так называемого московского формата по Афганистану, премьер Афганистана отметил, что Кабул приветствует любые "искренние усилия" любой страны по установлению мира в Афганистане.

На прошедшей неделе официальный Кабул заявил, что не планирует принимать участие в организуемой в России 4 сентября встрече так называемого московского формата по Афганистану, тогда как на эту конференцию может прибыть делегация талибов*. Наряду с этим Москва и Кабул обменялись рядом жестких заявлений по теме афганского урегулирования.

*Террористическая организация, запрещенная в России