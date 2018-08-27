Задержанному в Финляндии россиянину грозит пожизненный срок, сообщили СМИ

ХЕЛЬСИНКИ, 27 авг — РИА Новости. Гражданину России, задержанному 1 ноября 2017 года в финском городе Миккели по подозрению в убийстве, грозит пожизненное заключение, пишет в понедельник газета Lansi-Savo.

Ранее в посольстве России в Финляндии сообщали, что по подозрению в убийстве в финском городе Миккели задержан гражданин России. Консульским отделом посольства России было получено соответствующее уведомление от финской полиции.

"Прокурор требует для 20-летнего россиянина пожизненное заключение за убийство с отягчающими обстоятельствами", — пишет газета.

Со ссылкой на материалы следствия газета также сообщает подробности преступления. Издание пишет, что обвиняемый нанес жертве, гражданину Вьетнама 1995 года рождения, не менее 150 ножевых ранений, от которых тот скончался на месте. При этом была ранена и подруга убитого.

Прокурор считает, что убийство было спланировано, так как компьютер и телефон обвиняемого содержат материалы, обучающие совершению подобного преступления.

Адвокаты россиянина, в свою очередь, отрицают подобный план, ссылаясь на данные психологической экспертизы, подтверждающие ограниченную вменяемость подзащитного.

Преступник и жертва были едва знакомы, а погибший студент был выбран в качестве жертвы случайно.

Обвиняемый в момент задержания не оказывал сопротивления и не отрицал вину, сообщала ранее полиция Финляндии.