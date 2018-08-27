Референдум по борьбе с коррупцией в Колумбии не состоялся из-за низкой явки

БОГОТА, 27 авг – РИА Новости. Общенародный референдум по вопросу борьбы с коррупцией, прошедший в Колумбии в воскресенье, не признали действительным из-за недостаточного числа голосовавших, согласно предварительным данным Национального гражданского регистра, в задачу которого входит организация выборов.

По предварительным данным, на референдуме было отдано около 11,6 миллиона голосов. Для того, чтобы референдум был признан действительным, требовалась явка по меньшей мере трети от общего числа избирателей в стране, то есть более 12 миллионов человек.

Несмотря на то, что более 99% голосовавших положительно ответили на семь вопросов, содержавшихся в опросе, их мнение не может быть учтено, поскольку не было получено достаточное число голосов.

На референдуме избирателям было предложено ответить на вопросы, касающиеся снижения зарплат членам конгресса и высокопоставленным чиновникам, исполнения тюремных приговоров по обвинению в коррупции, а также мер, обязывающих избранных должностных лиц публиковать декларации об имуществе и уплате налогов.

В случае успешного проведения референдума, конгресс должен был бы принять соответствующие законы по борьбе с коррупцией в течение одного года.