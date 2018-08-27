Референдум по борьбе с коррупцией в Колумбии не состоялся из-за низкой явки

БОГОТА, 27 авг – РИА Новости. Общенародный референдум по вопросу борьбы с коррупцией, прошедший в Колумбии в воскресенье, не признали действительным из-за недостаточного числа голосовавших, согласно предварительным данным Национального гражданского регистра, в задачу которого входит организация выборов.
Несмотря на то, что более 99% голосовавших положительно ответили на семь вопросов, содержавшихся в опросе, их мнение не может быть учтено, поскольку не было получено достаточное число голосов.
На референдуме избирателям было предложено ответить на вопросы, касающиеся снижения зарплат членам конгресса и высокопоставленным чиновникам, исполнения тюремных приговоров по обвинению в коррупции, а также мер, обязывающих избранных должностных лиц публиковать декларации об имуществе и уплате налогов.
В случае успешного проведения референдума, конгресс должен был бы принять соответствующие законы по борьбе с коррупцией в течение одного года.