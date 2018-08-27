В ЛНР опровергли информацию об обстреле села в Донбассе

ЛУГАНСК, 27 авг — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики считает провокацией обвинения украинских властей в обстреле подконтрольного Киеву села Кряковка в Донбассе, заявил в понедельник журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.
"Пресс-служба Луганской военно-гражданской администрации без согласования с представителями ВСУ публикует ложную информацию об обстреле, при котором, якобы, поврежден жилой дом… Со всей ответственностью заявляю, что к указанному инциденту Народная милиция ЛНР не причастна", — сказал Марочко.
"Это очередная провокация украинских властей, направленная на срыв минских договоренностей и предстоящего "школьного перемирия", — отметил Марочко.