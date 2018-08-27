Суд в Киеве объявил перерыв в рассмотрении жалобы на арест Савченко

КИЕВ, 27 авг — РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева в понедельник не смог рассмотреть жалобу адвокатов Надежды Савченко на ее арест, поскольку депутата Верховной рады Украины не смогли доставить из СИЗО; объявлен перерыв до среды.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева в четверг оставил под арестом Савченко до 7 сентября.

"В связи с недоставкой подозреваемой суд считает невозможным рассмотрение (жалобы – ред.), потому что согласно УПК (уголовно-процессуальному кодексу – ред.) это будет нарушением права на защиту", — сказал судья, заседание транслировал украинский телеканал Newsone.

По словам судья, секретариату суда неизвестно, почему конвой не доставил Савченко на заседание из СИЗО. При этом, прокурор сообщил, что подозреваемая будет доставлена в Апелляционный суд Киева, где сегодня в 13:00 (совпадает с мск) состоится заседание по ее делу.

Судья объявил перерыв в рассмотрении жалобы защиты до 16.30 29 августа.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.