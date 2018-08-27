Парусники "Паллада" и "Надежда" примут участие в регате в честь ВЭФ

ТОКИО, 27 авг — РИА Новости. Российские парусники "Паллада" и "Надежда" принимают участие в открывающейся в понедельник международной регате из Южной Кореи во Владивосток, посвященной проведению в сентябре на острове Русский Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил РИА Новости представитель оргкомитета парусного фестиваля.
В рамках фестиваля состоится парад в порте Йосу в Южной Корее, где вместе с российскими парусниками в этом событии принимают участие суда из Индонезии, Южной Кореи, Японии, Новой Зеландии. В течение нескольких дней местные жители смогут посетить корабли и приобщиться к романтике морских странствий.
По словам организатора праздника, 1 сентября регата стартует из Йосу и прибудет во Владивосток предположительно 7 сентября к открытию ВЭФ. После этого иностранные участники регаты отправятся на родину.
Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.