Парусники "Паллада" и "Надежда" примут участие в регате в честь ВЭФ

Корабли и суда, задействованные в программе первого Международного дальневосточного морского салона, у причала во Владивостоке. 27 июля 2018

Корабли и суда, задействованные в программе первого Международного дальневосточного морского салона, у причала во Владивостоке. 27 июля 2018

ТОКИО, 27 авг — РИА Новости. Российские парусники "Паллада" и "Надежда" принимают участие в открывающейся в понедельник международной регате из Южной Кореи во Владивосток, посвященной проведению в сентябре на острове Русский Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил РИА Новости представитель оргкомитета парусного фестиваля.

В рамках фестиваля состоится парад в порте Йосу в Южной Корее, где вместе с российскими парусниками в этом событии принимают участие суда из Индонезии, Южной Кореи, Японии, Новой Зеландии. В течение нескольких дней местные жители смогут посетить корабли и приобщиться к романтике морских странствий.

По словам организатора праздника, 1 сентября регата стартует из Йосу и прибудет во Владивосток предположительно 7 сентября к открытию ВЭФ. После этого иностранные участники регаты отправятся на родину.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.