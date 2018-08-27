Подозреваемый в стрельбе в Джексонвилле покончил с собой

ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. Подозреваемый застрелил в американском городе Джексонвилл двух человек, ранил еще 11 и покончил с собой, заявил шериф Джексонвилла Майк Уильямс.
"Всего было 14 жертв и пострадавших", — сказал Уильямс на пресс-конференции, которую транслировала полиция на своей странице в Facebook.
По его словам, на месте происшествия были обнаружены три тела, включая подозреваемого, девять человек были доставлены в больницы, еще двое добрались до больницы самостоятельно.
Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь в развлекательном комплексе Jacksonville Landing на соревнованиях по киберспорту.
BREAKING Gamer David Katz Identified As Jacksonville Shooting Suspect https://t.co/Vr75n2IHWw pic.twitter.com/tkCXDH60c7— Deidra Davis (@Deidra_Daviss) 26 августа 2018 г.