Полиция подтвердила гибель предполагаемого стрелка во Флориде

ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Единственный подозреваемый в стрельбе в Джексонвилле (Флорида) погиб, заявил местный шериф Майк Уильямс.

Неизвестный открыл огонь в развлекательном комплексе Jacksonville Landing на соревнованиях по киберспорту. Ранее правоохранители сообщали, что по меньшей мере один стрелок погиб, данные о возможных других уточняются.

"Подозреваемый погиб на месте. Больше подозреваемых у нас нет", — сказал Уильямс на пресс-конференции, которую полиция транслировала в Facebook. Шериф уточнил, что подозреваемый — белый мужчина, его личность уточняется.

По словам Уильямса, в результате стрельбы есть раненые и убитые, но точное их число он не назвал.

Местные телеканалы сообщают о четырех погибших и 11 раненых.