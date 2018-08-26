"Даже не Польша": в Раде сравнили Украину с Колумбией

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Действия нынешней киевской власти могут привести к тому, что Украина окажется на периферии мирового развития. Такое мнение в интервью журналу "Країна" высказал депутат Верховной рады Сергей Лещенко.

По его словам, президент страны Петр Порошенко с помощью коррупции пытается построить "персональный рай". При этом, как отметил нардеп, украинские власти не стремятся улучшить обстановку в стране и упускают возможности, которые есть у государства.

"Порошенко и его команда – это не только часть коррупционных процессов. Они воруют наше время. Бесповоротно. Потерянные деньги можно заработать снова. А шанс, который дает сегодняшний день, – никогда", — подчеркнул парламентарий.

Он также обратил внимание на то, что украинское государство постепенно "теряет монополию на насилие", становясь похожим на Колумбию.

"Там основой был кокаин. У нас – таможня, янтарь, лес, политическая коррупция”, — заявил политик.

Подобные процессы привели к тому, что в стране не осталось политической воли и независимых силовых и судебных структур, считает Лещенко.

"Работает круговая порука: ты не трогаешь меня – я не трогаю тебя", — заметил депутат.

По словам Лещенко, в такой обстановке Украина неспособна равняться на другие государства.

"Мы стараемся догнать даже не Польшу или другие европейские страны, а свои же экономические стандарты времен Ющенко или Януковича. Гонимся за своим прошлым", — заключил парламентарий.