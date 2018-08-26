Эксперт считает, что Абэ победит на выборах главы правящей партии Японии

ТОКИО, 26 авг – РИА Новости. Действующий премьер-министр Японии Синдзо Абэ практически наверняка победит на запланированных на сентябрь этого года выборах главы правящей в стране Либерально-демократической партии, заявил РИА Новости доцент токийского кампуса Темпльского университета Джеймс Браун.

"Абэ практически наверняка победит на выборах главы (партии – ред.) в сентябре и продолжит занимать пост премьер-министра. В последние месяцы популярность Абэ среди широкого населения Японии снизилась, не в последнюю очередь из-за ряда скандалов вокруг продвижения интересов знакомых, которые затронули и его, и его жену. Но этот фактор является менее значимым в ходе предстоящего голосования, так как это внутрипартийные выборы. В частности, 50% голосов будет определяться парламентариями от Либерально-демократической партии, а оставшиеся 50% — обычными членами партии", — отметил эксперт.

Браун ожидает, что среди парламентариев из числа членов партии около 70% отдадут свой голос за Синдзо Абэ. Среди обычных членов партии, согласно данным соцопросов, уровень поддержки действующего премьера составляет около 58%.

"Есть две главные причины популярности Абэ внутри Либерально-демократической партии. Первая – у него превосходный список побед на выборах, что является наиболее важным фактором для парламентариев от партии. Во-вторых, Абэ пообещал попытаться пересмотреть конституцию Японии в случае переизбрания", — считает эксперт.

Он пояснил, что "несмотря на то, что последнее вызывает споры внутри самой Японии и в регионе, пересмотр конституции был одной из главных целей Либерально-демократической партии с момента ее основания в 1955 году".

"Многие из тех, кто поддерживает партию, надеются, что если Абэ обеспечит себе еще три года руководства, он может наконец-таки добиться цели и пересмотреть конституцию, которая никогда не менялась с момента ее навязывания со стороны США в 1947 году", — добавил Джеймс Браун.

Ранее в воскресенье Синдзо Абэ официально заявил о своем намерении участвовать в намеченных на сентябрь выборах главы правящей Либерально-демократической партии. В случае избрания Абэ станет главой правящей партии на третий срок и получит право возглавлять правительство страны до 2021 года.

На фоне прозвучавшего заявления рейтинг кабинета министров под его руководством повысился до 44,2%, свидетельствуют данные проведенного агентством Киодо на выходных опроса общественного мнения. Всего было опрошено 1 тысяча 27 человек. Нынешние показатели на 0,8 процентного пункта выше результатов социологического опроса, проведенного агентством в начале месяца.

Данные показали, что 36,3% респондентов поддерживают кандидатуру Абэ в качестве главы правящей партии. Главным его соперником, по результатам опроса, является бывший министр обороны Японии Сигэру Исиба – его поддерживают 31,3% опрошенных. На выборах 6 лет назад он составил серьезную конкуренцию Абэ за счет большой поддержки среди региональных членов партии.

Рейтинг японского правительства под руководством премьер-министра Синдзо Абэ вновь пошел вверх на фоне предпринимаемых мер центральных властей во время и после наводнения в центральных и западных районах страны в первую неделю июля. В прошлом месяце обеспокоенная возвращением популярности действующего кабмина оппозиция внесла на рассмотрение парламента страны проект резолюции о недоверии правительству. Он был отклонен 20 июля.