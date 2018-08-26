В Харьковской области загорелась свалка

КИЕВ, 26 авг – РИА Новости. Несанкционированная свалка горит близ города Балаклея Харьковской области, площадь пожара достигла 1,5 гектара, к тушению огня привлекли вертолет, сообщает госслужба по ЧС.

В воскресенье днем спасатели получили сообщение о возгорании несанкционированной свалки за пределами города Балаклея. Огонь распространился по свалке на площади около 1,5 гектара, захватил часть лесополосы и угрожал распространиться на расположенную рядом городскую свалку Балаклеи.

Сейчас на пожаре работают девять пожарно-спасательных подразделений из Балаклеи и соседних районов. Спасателям помогают пожарные добровольной пожарной команды поселка Андреевка, добровольной пожарной дружины частного сельскохозяйственного предприятия "Рассвет" и бойцы ведомственной пожарной охраны Министерства обороны на трех единицах техники.

"В 16.05 пожарный вертолет госслужбы по ЧС Ми-8 начал тушить пожар с воздуха. Совершено семь сбросов воды. Работы по пожаротушению продолжаются. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.