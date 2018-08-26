Участники протеста в Кишиневе попытались прорвать полицейский кордон

КИШИНЕВ, 26 авг — РИА Новости. Сторонники правой и левой оппозиции в воскресенье не могут поделить центральную площадь Кишинева, протестующие попытались прорвать кордон полиции, передает корреспондент РИА Новости.
Организаторами митинга правых выступили партия "Платформа "Достоинство и Правда" (PDA), партия "Действие и солидарность" (PAS) и Либерально-демократическая партия Молдовы (ЛДПМ). Лидер PDA Андрей Нэстасе призвал своих сторонников прийти на массовый митинг, чтобы власти услышали требования народа — признали результаты выборов мэра Кишинева, отменили смешанную избирательную систему и отправили в отставку судей, не признавших итоги голосования. Протестующие намерены установить палатки, чтобы переночевать в них и 27 числа встретить на площади День независимости.
"Сторонники Шора заняли площадь незаконно, у них нет авторизации, совсем скоро, максимум через полчаса, площадь будет наша", — заявил Нэстасе.
Представители молдавской диаспоры тоже поддерживают оппозицию. Протесты запланированы в Брюсселе, Берлине, Франкфурте-на-Майне, Лондоне, Париже, Женеве, Милане, Хельсинки, Вашингтоне и других городах.
Ранее сторонники Нэстасе заявляли, что намерены продолжать акции протеста до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Внутриполитическая ситуация в Молдавии уже привела к тому, что Европарламент решил приостановить все запланированные выплаты в рамках макрофинансовой помощи республике.