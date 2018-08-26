Участники протеста в Кишиневе попытались прорвать полицейский кордон

КИШИНЕВ, 26 авг — РИА Новости. Сторонники правой и левой оппозиции в воскресенье не могут поделить центральную площадь Кишинева, протестующие попытались прорвать кордон полиции, передает корреспондент РИА Новости.

Мэрия Кишинева получила несколько запросов на проведение манифестаций 26 августа на площади Великого национального собрания. Левый фланг оппозиции представлен партией "Шор". Несколько сотен человек вышли заявить, что правые партии страны действуют не в интересах народа.

Организаторами митинга правых выступили партия "Платформа "Достоинство и Правда" (PDA), партия "Действие и солидарность" (PAS) и Либерально-демократическая партия Молдовы (ЛДПМ). Лидер PDA Андрей Нэстасе призвал своих сторонников прийти на массовый митинг, чтобы власти услышали требования народа — признали результаты выборов мэра Кишинева, отменили смешанную избирательную систему и отправили в отставку судей, не признавших итоги голосования. Протестующие намерены установить палатки, чтобы переночевать в них и 27 числа встретить на площади День независимости.

"Сторонники Шора заняли площадь незаконно, у них нет авторизации, совсем скоро, максимум через полчаса, площадь будет наша", — заявил Нэстасе.

Между тем, его сторонники не стали ждать. Они выстроились вдоль кордона полиции и стали забрасывать оппонентов пластиковыми бутылками с водой. В нескольких местах протестующие попытались прорвать ряды полицейских, но сотрудники правопорядка плотно держат ряды.

Представители молдавской диаспоры тоже поддерживают оппозицию. Протесты запланированы в Брюсселе, Берлине, Франкфурте-на-Майне, Лондоне, Париже, Женеве, Милане, Хельсинки, Вашингтоне и других городах.

Досрочные выборы мэра в столице Молдавии проходили в два этапа, второй тур состоялся 3 июня. По данным ЦИК, победителем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и Правда" Нэстасе, набравший 52,57% голосов. Высшая судебная палата 25 июня окончательно признала выборы недействительными из-за агитации в день выборов, а Центральная избирательная комиссия 29 июня аннулировала результаты голосования. В ответ на это оппозиция создала "Комитет национального сопротивления" и пообещала устраивать протесты до тех пор, пока не будут выполнены требования народа.

Ранее сторонники Нэстасе заявляли, что намерены продолжать акции протеста до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Внутриполитическая ситуация в Молдавии уже привела к тому, что Европарламент решил приостановить все запланированные выплаты в рамках макрофинансовой помощи республике.