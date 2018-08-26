ЦХИНВАЛ, 26 авг — РИА Новости. Посол Сирии в РФ Рияд Хаддад пообещал приложить максимум усилий для реализации договоренностей, которые ранее были достигнуты между лидерами Сирии и Южной Осетии Башаром Асадом и Анатолием Бибиловым.
"Эта награда возлагает на меня ответственность прилагать усилия, чтобы оправдать ожидания югоосетинского народа. Я буду стремиться укреплять дружественные отношения с целью оптимального выполнения подписанных соглашений во время вашего визита и встречи с его превосходительством президентом САР Башаром Асадом", — сказал Хаддад.
Он также от имени правительства Сирии и от имени сирийского народа поздравил Южную Осетию с юбилеем признания независимости республики со стороны России.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии после того, как Грузия в ночь на 8 августа обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Впоследствии Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, а 29 мая 2018 года о признании независимости Абхазии и Южной Осетии объявила Сирия.