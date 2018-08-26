В ЛНР назвали основные причины гибели украинских силовиков в Донбассе

ЛУГАНСК, 26 авг — РИА Новости. Основной причиной гибели украинских силовиков является подрыв на собственных минных заграждениях у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в воскресенье на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

"Основной причиной гибели бойцов являются подрывы на собственных минных заграждениях, также неосторожное обращение с оружием и внутренние конфликты", — сказал Марочко.

Он уточнил, что за последний месяц в подконтрольные Киеву медицинские учреждения в Донбассе поступило около 20 трупов украинских силовиков и более 50 раненых солдат ВС Украины. "Подтверждается информация о целенаправленном сокрытии командованием бригад от вышестоящего руководства небоевых потерь", — уточнил Марочко.