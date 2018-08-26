Пострадавшего в Эймсбери лечат от менингита, сообщили СМИ

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери британец Чарли Роули может быть болен менингитом, сообщает газета Mirror.

Ранее Роули был снова госпитализирован в больницу Солсбери из-за проблем со зрением.

В интервью газете брат пострадавшего Мэттью Роули рассказал об опасениях медперсонала. "Я говорил со старшей медсестрой, и она сказала, они думают, это менингит. Это то, от чего его лечат на данный момент, но они все еще проводят тесты, чтобы получить больше информации", — заявил он.

Мэттью добавил, что его брат вновь может видеть, но у него все еще двоится в глазах.

Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес вечером 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери и была кремирована 30 июля. Второй пострадавший, 45-летний Чарли Роули, 20 июля был выписан из больницы в Солсбери.