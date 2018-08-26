Повторение событий 2008 года в Южной Осетии невозможно, заявил Баранкевич

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Повторение военного конфликта, подобного событиям августа 2008 года, в Южной Осетии невозможно, пока в республике находятся российские военные, а отношения с Москвой хорошие, заявил в интервью РИА Новости бывший секретарь югоосетинского Совбеза Анатолий Баранкевич, который принимал участие в обороне Цхинвала в августе 2008 года.

В воскресенье Южная Осетия отмечает десятилетие признания независимости со стороны Российской Федерации. В праздничных мероприятиях в Цхинвале впервые принимает участие посол Сирии в России Рияд Хаддад. В числе гостей лидер ДНР Александр Захарченко, исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник, делегации от Нагорного Карабаха, Абхазии, из регионов России, делегация парламентариев от Совета Федерации и Госдумы РФ.

Отвечая на вопрос, возможно ли в Южной Осетии повторение событий августа 2008 года, Баранкевич заявил: "Пока там находятся российские войска, пока существует договор между Россией и Южной Осетией, никакого вмешательства со стороны Грузии и НАТО не будет. Никогда".

По его словам, российская база и российские пограничники – это гарант безопасности Южной Осетии. "Никакой войны не будет, пока они там. Главное, чтобы отношения Южной Осетии и России ни при каких условиях не ухудшались", — добавил он.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Вслед за Москвой Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу. Сирия объявила о признании независимости Абхазии и Южной Осетии 29 мая.

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