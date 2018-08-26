В Турции арестовали еще двух человек по делу о стрельбе по посольству США

АНКАРА, 26 авг — РИА Новости. Еще два человека арестованы в рамках расследования дела об обстреле американского посольства в Анкаре, сообщила газета Hurriyet со ссылкой на источник в турецких правоохранительных органах.

Таким образом, общее число задержанных по этому делу возросло до четырех, подозреваемые допрашиваются полицией.

Как сообщила мэрия Анкары, инцидент произошел в понедельник в 5.30 утра (совпадает с мск). Из легкового автомобиля белого цвета, проезжавшего по бульвару Ататюрка, было произведено шесть выстрелов по посольству США. Пули попали в металлическую дверь и стекло помещения для охраны дипмиссии, никто не пострадал. Как заявил пресс-секретарь президента страны Ибрагим Калын, Анкара осуждает обстрел посольства США в Турции, это попытка создать хаос.

Позже мэрия турецкой столицы сообщила о задержании 39-летнего Ахмета Челиктена и 38-летнего Османа Гюндаша, которые подозреваются в совершении нападения на посольство. Они были задержаны в машине, из которой велась стрельба, при них был обнаружен пистолет, мужчины дали признательные показания.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. Минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Затем президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму в 533 миллиона долларов.