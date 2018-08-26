Число пострадавших при землетрясении в Иране увеличилось до 140 человек

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Число пострадавших во время землетрясения на западе Ирана увеличилось более чем вдвое — до 140 человек, сообщает телеканал Press-TV.

Ранее телеканал сообщал об одном погибшем и почти 60 раненых.

"По меньшей мере один человек погиб и более 140 получили ранения в результате землетрясения магнитудой 6,1 на западе Ирана", — сообщает телеканал.

Геологическая служба США (USGS) в ночь на воскресенье сообщила, что землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Ирана. Толчки были зафиксированы в 22.13 субботы по времени UTC (1.13 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 31 километре к западу от города Джаванруд в провинции Керманшах. Очаг залегал на глубине 8,3 километра.

Между тем иракский телеканал Al-Sumaria сообщил, что это землетрясение также почувствовали жители Багдада, провинций Киркук, Сулеймания, Дияла и Дахук, города Эрбиль и других районов страны.