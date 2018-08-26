Демпартия США урезала полномочия "суперделегатов"

ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Демократическая партия США урезала полномочия "суперделегатов" при отборе кандидата в президенты, сообщило издание Politico.

"Суперделегатами" являются члены конгресса от партии, члены Национального комитета партии и другое партийное руководство. Их ключевое отличие в том, что они голосуют по собственному желанию, в отличие от всех остальных кандидатов съезда, которые связаны волей избирателей на праймериз в своих штатах. В 2016 году "суперделегаты" составляли около 18% голосов на партийном съезде (714 голосов из 4051), причем в значительном большинстве поддерживали Хиллари Клинтон в борьбе против Берни Сандерса.

Нацкомитет демократов принял в субботу правила, согласно которым, "суперделегаты" смогут голосовать на партийном съезде не раньше второго тура. Таким образом, они по-прежнему смогут влиять на выдвижение кандидатов, но только в случае очень острой борьбы между двумя кандидатами, которую невозможно разрешить голосованием в первом туре.

Помимо сторонников Сандерса, за новые правила высказывались те партийные боссы, которые хотят привлечь в партию больше молодежи, скептически относящейся к диктату партийного руководства.