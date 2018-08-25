Медведчук рассказал, что содействовал освобождению пленных в Донбассе

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости. Лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук заявил, что содействовал освобождению 481 человека в ходе конфликта в регионе.

По его словам, в вопросе обмена пленными в Донбассе надо идти по пути компромисса и по пути прямого диалога.

"Надо делать так, чтобы эти люди вернулись домой, любой ценой. А цена известна – взаимное освобождение с другой стороны. И все… В итоге же некоторые говорят: "А как это Медведчук может заниматься освобождением пленных?" А ничего, что Медведчук 481 человека освободил в результате переговоров? А национал-радикалы говорят: "Нет, ему нельзя это поручать". Я бы уже не удивился, если бы они сказали, что "пленных надо вернуть, пусть идут назад в плен, это же Медведчук их освободил, а нам надо, чтобы патриоты наши освобождали". А с патриотами там не разговаривают. И у меня есть подозрение, что и разговаривать не будут", — сказал Медведчук в эфире программы "Большое интервью большого политика" на телеканале "112 Украина" в субботу.