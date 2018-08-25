"Минск-2" грозит Порошенко электоральными потерями, считает Медведчук

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости. Лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук считает, что у президента Петра Порошенко есть политическая воля выполнить минские соглашения по Донбассу, однако в преддверии президентских выборов их выполнение чревато для него электоральными потерями.

Политик напомнил, что ранее всегда говорил, что у Порошенко есть воля выполнить соглашение по Донбассу, однако нет для этого политического ресурса.

"Сегодня может быть политическая воля у президента (по выполнению минских соглашений)? Я не знаю. Но я вижу так, что это может угрожать электоральными потерями, и это тоже важный фактор", — сказал Медведчук в эфире программы "Большое интервью большого политика" на телеканале "112 Украина" в субботу. По его словам, других соглашений нет.

Очередные выборы президента Украины пройдут в марте 2019 года. Действующий президент Петр Порошенко пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок.